Ice a Milano Beppe Sala la spara grossa | Non mi sento tutelato da Piantedosi

L’articolo analizza la recente dichiarazione di Beppe Sala riguardo alla percezione di tutela legata all’ICE e alle questioni di sicurezza e immigrazione a Milano. Vengono approfonditi i temi della gestione delle frontiere e delle responsabilità delle istituzioni coinvolte, evidenziando le implicazioni di un dibattito pubblico acceso e le possibili ripercussioni sulla città e sulle politiche migratorie.

Ci mancava pure la polemica sull' ICE, l'Agenzia federale statunitense incaricata di gestire l'immigrazione, la sicurezza delle frontiere e i reati transnazionali. La sinistra italiana usa anche quanto sta accadendo negli Stati Uniti, dove i poliziotti sono sotto accusa, per attaccare il governo. L'ultimo è Beppe Sala, sindaco di Milano. "Da italiano prima che da sindaco non mi sento tutelato da Matteo Piantedosi ", ha detto in diretta su Rtl 102.5. Per lui la presenza dell'ICE a Milano durante i giochi olimpici "è un problema. Questa è una milizia che uccide e quindi non sono i benvenuti a Milano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

La sicurezza delle Olimpiadi rimane un tema di discussione, con il portavoce degli agenti Usa e il sindaco Sala che evidenziano preoccupazioni sulla tutela degli agenti dell’Ice in Italia.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha smentito le recenti ricostruzioni del Fatto Quotidiano riguardo alla presenza dell’Ice, la forza di polizia statunitense, durante le Olimpiadi di Milano-Cortina.

L'Ice arriva in Italia, il sindaco Sala: «Non mi sento tutelato da Piantedosi. Questa è una milizia che uccide, non sono i benvenuti a Milano»Il nome dell’Ice è bastato a incendiare il clima olimpico ben prima della torcia. Non si tratta di pattuglie o blitz per le strade, ma della presenza fisica di un’agenzia ... leggo.it

Ice a Milano, c'è la conferma. Sala: Milizia che uccide, non sono i benvenutiMentre Trump ordina il ritiro dell'Ice da Minneapolis, a Milano scoppia il caso degli agenti dell'agenzia americana: l'ambasciata Usa ha confermato la loro presenza. Il centrosinistra pronto a manifes ... milanotoday.it

