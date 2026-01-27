La scena di alcuni partecipanti del GF Vip che guardano Falsissimo sotto la coperta è stata condivisa online, attirando l’attenzione dei fan. Il video mostra un momento di relax tra i concorrenti durante la visione dell’ultimo episodio di Fabrizio Corona, trasmesso il 26 gennaio. Un’immagine semplice, che evidenzia l’interesse e la curiosità verso contenuti di intrattenimento e personaggi noti.

Un salotto, una morbida coperta di pile e un gruppo d’ascolto impegnato a guardare la nuova puntata di Falsissimo ep 21 di Fabrizio Corona rilasciato ieri 26 gennaio. Non è un gruppo di persone qualunque però, perché si tratta di volti storici del Grande Fratello Vip, quello condotto da Alfonso Signorini. Il video che è diventato virale nelle ultime ore è stato girato a casa di Matilde Brandi e sul divano del suo salotto si riconoscono chiaramente Stefania Orlando, Pamela Prati, Milena Miconi, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. Tutti appaiono rilassati, sorridenti e concentrati davanti allo schermo, come una comitiva di amici qualsiasi nella settimana di Sanremo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - I vipponi del GF Vip guardano Falsissimo sotto la coperta: il video che spopola

Fiorello sorprende con un video divertente in cui chiama Corona a "La Pennicanza", coinvolgendo anche il figlio Thiago.

