i vescovi pregano per il no

In un contesto di dibattito pubblico, i vescovi si sono riuniti in preghiera, pronunciandosi contro alcune riforme in discussione. Zuppi, presidente della Cei, ha sottolineato l’importanza di mantenere l’equilibrio tra i poteri dello Stato, come stabilito dai padri costituenti. Questa posizione riflette un atteggiamento di attenzione verso i principi costituzionali, privilegiando il dialogo e la tutela dei valori fondamentali della Repubblica.

Invece di predicare il Vangelo, pontificano sulla riforma Nordio. Zuppi, capo della Cei: «C’è un equilibrio tra poteri dello Stato che i padri costituenti ci hanno lasciato come preziosa eredità e che è dovere preservare. Autonomia e indipendenza sono essenziali». Il presidente dei vescovi italiani, cardinale Matteo Zuppi, aprendo i lavori del Consiglio episcopale, è intervenuto anche sull’imminente referendum per la riforma della giustizia, invitando i cattolici ad andare alle urne «perché l’equilibrio tra poteri previsto in Costituzione è da preservare; perché la separazione delle carriere è l’assetto del Csm sono temi che, come pastori, non ci lasciano indifferenti; perché l’autonomia è l’indipendenza della magistratura sono connotati essenziali del nostro sistema». 🔗 Leggi su Laverita.info

