i vescovi pregano per il no al referendum

In vista del referendum sulla giustizia, il presidente dei vescovi italiani, cardinale Matteo Zuppi, ha invitato i cattolici a partecipare alle urne. L’obiettivo è preservare l’equilibrio tra i poteri, la separazione delle carriere e l’indipendenza della magistratura, elementi fondamentali per il funzionamento del sistema costituzionale italiano. La partecipazione al voto rappresenta un gesto importante per la salvaguardia di questi principi.

Il presidente dei vescovi italiani, cardinale Matteo Zuppi, aprendo i lavori del Consiglio episcopale, è intervenuto anche sull’imminente referendum per la riforma della giustizia, invitando i cattolici ad andare alle urne «perché l’equilibrio tra poteri previsto in Costituzione è da preservare; perché la separazione delle carriere è l’assetto del Csm sono temi che, come pastori, non ci lasciano indifferenti; perché l’autonomia è l’indipendenza della magistratura sono connotati essenziali del nostro sistema». Preso alla lettera, il discorso di Zuppi è un invito ai cattolici a votare convintamente Sì: la riforma infatti rafforza sia l’equilibrio dei poteri che l’indipendenza della magistratura. 🔗 Leggi su Panorama.it

In un contesto di dibattito pubblico, i vescovi si sono riuniti in preghiera, pronunciandosi contro alcune riforme in discussione.

I vescovi italiani hanno espresso la loro posizione in vista del referendum costituzionale sulla giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo.

