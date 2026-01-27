I trumpiani contro il Secondo Emendamento

In questo articolo si analizzano le recenti proteste dei trumpiani riguardo alla legittimità delle armi e alle normative sul possesso, in particolare nel contesto dell’episodio che ha coinvolto Alex Pretti. Verranno approfondite le posizioni di entrambe le parti e il dibattito pubblico attuale, offrendo una panoramica chiara e obiettiva sulla questione.

Firenze, 27 gennaio 2026 – Sono davvero ben strani codesti trumpiani che protestano perché Alex Pretti, infermiere ucciso dall’ICE a Minneapolis, aveva con sé un'arma regolarmente denunciata. Donald Trump nel 2018 parlando ai plaudenti membri della National Rifle Association disse che "la mia amministrazione e i conservatori al Congresso sono stati eletti per difendere i vostri diritti. Il Secondo Emendamento (alla Costituzione americana) non sarà mai in pericolo finché sarò presidente”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

