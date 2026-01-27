i titani non escono dal tunnel due punti nelle ultime 7 giornate

Il San Marino di Emiliano Montanari fatica a uscire dal tunnel in campionato. Con sole due punti nelle ultime sette giornate, la squadra si trova ancora in difficoltà, anche dopo la difficile trasferta contro l’Ancona. La situazione richiede attenzione, ma il team continua a lottare per migliorare la propria classifica.

Non riesce a tornare in zona di galleggio il San Marino del presidente Emiliano Montanari. Con l’Ancona domenica al ’Calbi’ l’impresa era di quelle tostissime, lo si sapeva anche alla vigilia, ma la situazione di classifica dei biancazzurri, di questo passo, fatica a migliorare. Con 19 punti raccolti in 21 gare, i titani viaggiano in piena zona playoff, anche se la salvezza diretta non è troppo distante (l’Unipomezia, attualmente la prima ’salva’ del girone F è staccata di tre punti). Il problema, però, è che in casa biancazzurra, nonostante le rivoluzioni, la parabola continua a essere discendente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

