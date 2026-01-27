Thierry Henry ha notato un cambiamento nel suo sguardo. Parla di un nuovo modo di pensare, che lo ha portato a diventare ancora più determinato. Dopo aver vinto quasi tutto con l’Arsenal, l’ex stella del calcio riconosce che la mentalità fa la differenza. Ora, si sente più pronto a vincere ancora.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Avendo vinto quasi tutti i trofei più importanti nel corso di una brillante carriera da giocatore, Thierry Henry sa una o due cose sulla vittoria. La leggenda dell’Arsenal è stata incoronata campione del mondo e d’Europa a livello internazionale con la Francia, ha vinto la Champions League con il Barcellona e ha aggiunto diversi campionati e coppe nazionali in diversi paesi. Henry ha vinto due titoli di Premier League e tre FA Cup con i Gunners, oltre a portare a casa la Scarpa d’Oro quattro volte tra il 200102 e il 200506, diventando il miglior marcatore di tutti i tempi del club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - «I suoi occhi sono cambiati. Sai, quando qualcuno ha quello sguardo, è finita’ Thierry Henry individua il cambiamento chiave di mentalità che ha trasformato la stella dell’Arsenal in un ‘vincitore’

Didier Drogba: “Thierry Henry meritava di vincere il Pallone d’Oro tipo dieci volte. Penso che fosse fantastico, in Premier League e anche in nazionale. Era eccezionale, con i suoi gol in Champions League vinceva le partite da solo per la sua squadra. Stia - facebook.com facebook