I suoi occhi sono cambiati Sai quando qualcuno ha quello sguardo è finita’ Thierry Henry individua il cambiamento chiave di mentalità che ha trasformato la stella dell’Arsenal in un ‘vincitore’
Thierry Henry ha notato un cambiamento nel suo sguardo. Parla di un nuovo modo di pensare, che lo ha portato a diventare ancora più determinato. Dopo aver vinto quasi tutto con l’Arsenal, l’ex stella del calcio riconosce che la mentalità fa la differenza. Ora, si sente più pronto a vincere ancora.
Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Avendo vinto quasi tutti i trofei più importanti nel corso di una brillante carriera da giocatore, Thierry Henry sa una o due cose sulla vittoria. La leggenda dell’Arsenal è stata incoronata campione del mondo e d’Europa a livello internazionale con la Francia, ha vinto la Champions League con il Barcellona e ha aggiunto diversi campionati e coppe nazionali in diversi paesi. Henry ha vinto due titoli di Premier League e tre FA Cup con i Gunners, oltre a portare a casa la Scarpa d’Oro quattro volte tra il 200102 e il 200506, diventando il miglior marcatore di tutti i tempi del club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Didier Drogba: “Thierry Henry meritava di vincere il Pallone d’Oro tipo dieci volte. Penso che fosse fantastico, in Premier League e anche in nazionale. Era eccezionale, con i suoi gol in Champions League vinceva le partite da solo per la sua squadra. Stia - facebook.com facebook
