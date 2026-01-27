I rischi di un’azione militare contro il regime iraniano

Un’azione militare contro il regime iraniano comporta rischi e conseguenze imprevedibili. La possibilità di colpire figure di rilievo come Ali Khamenei solleva interrogativi sulla stabilità regionale e sulla diplomazia internazionale. È importante valutare attentamente i motivi e i potenziali esiti di tali decisioni, preferendo un approccio informato e ponderato rispetto a scelte impulsive.

Conosceremo mai il numero esatto delle vittime della repressione iraniana? Il bilancio drammatico, sicuramente il più pesante nei quarant'anni di storia della Repubblica islamica, è la conseguenza di un regime capace di far sparire sul popolo senza il minimo scrupolo. Le dichiarazioni rilasciate il 26 gennaio a Le Monde da Mai Sato, relatrice speciale dell'Onu per l'Iran, fanno venire i brividi. Riportando le testimonianze dei medici negli ospedali e dei responsabili degli obitori, Sato conclude che "le vittime potrebbero essere decine di migliaia". Sono cifre degne di una vera e propria guerra, registrate nel giro di pochi giorni, durante quello che inizialmente è stato un movimento di protesta provocato dall'inflazione fuori controllo.

