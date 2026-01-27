I peccati del giovane Calenda

In questo testo si analizzano alcune sfumature della carriera di Carlo Calenda, confrontandolo con figure storiche della Prima Repubblica. Viene proposta una riflessione sul suo percorso politico e sulle eventuali analogie con il passato, offrendo un quadro chiaro e obiettivo. L’obiettivo è fornire un’introduzione informativa e corretta, senza sensazionalismi, rispettando le esigenze di ottimizzazione per i motori di ricerca.

Se fossimo ancora nella Prima Repubblica, Carlo Calenda sarebbe il giovane segretario del Partito repubblicano italiano. Quindi alla guida di una forza moderata che veleggia sotto il 3%, nutrita dall'ambizione di rivolgersi a un'alta borghesia moderata restìa a confluire nel centrodestra o nel centro sinistra. Tuttavia sono finiti da oltre trent'anni i tempi del pentapartito, quando un piccola formazione come il Pri poteva stare stabilmente al governo con elettori di grande prestigio come l'Avvocato Agnelli o l'Ingegner De Benedetti. Questo lo sa bene lo stesso Calenda che, alla soglia dei 53 anni, dovrà finalmente scegliere che cosa fare da grande.

