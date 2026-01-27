' I misteri della vita di Sant' Agata' a Villa Vagliasindi

L’articolo esplora gli aspetti meno noti della vita di Sant’Agata e il significato simbolico della sua figura, andando oltre la tradizione. Attraverso un’analisi approfondita, si cerca di comprendere il valore storico e culturale di questa santa, simbolo della città di Catania e protagonista di un patrimonio spirituale che merita di essere conosciuto più a fondo.

Sant'Agata è molto più di ciò che racconta la tradizione ufficiale. Dietro la santa, la martire e la festa più sentita di Catania, si nasconde un mondo antico, simbolico. Una serata narrativa per andare oltre il racconto canonico: Agata prima del cristianesimo: tracce di culti femminili e Villa Vagliasindi apre le sue porte durante la notte più attesa dai Catanesi per un evento speciale: "Colazione con la Santuzza".

