I migliori i campioni d' Italia Spalletti risponde a Conte con un video su Instagram

Da gazzetta.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della partita Monaco-Juve, Spalletti ha condiviso su Instagram un video in cui definisce il Napoli

In attesa della conferenza di vigilia di Monaco-Juve il tecnico bianconero ha pubblicato un video passato in cui definiva il Napoli "i migliori di tutti, i campioni d'Italia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

i migliori i campioni d italia spalletti risponde a conte con un video su instagram

© Gazzetta.it - "I migliori, i campioni d'Italia". Spalletti risponde a Conte con un video su Instagram

Approfondimenti su Napoli Campioni

Spalletti risponde a Conte postando la sua intervista in cui definisce il Napoli «i migliori di tutti: i campioni d’Italia»

Spalletti ha risposto a Conte condividendo un’intervista in cui ha definito il Napoli “i migliori di tutti” e campioni d’Italia.

Conte risponde a Spalletti: “Noi ex Campioni d’Italia? Porti rispetto”

Conte risponde a Spalletti sottolineando l'importanza del rispetto nel calcio, evidenziando che l'attuale scudetto deve essere considerato con rispetto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Napoli Campioni

Argomenti discussi: Minimoto e Dunlop CIV: premiazioni al Motor Bike Expo; I migliori portieri della Champions League: Iker Casillas record di presenze, Manuel Neuer più clean sheet; Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi | Sci alpino; Campionato di pizza 2026: i nomi dei Campioni del Mondo a Pizza Senza Frontiere.

Corribattaglia e CorriPavia, sfilano i campioni I migliori atleti premiati a Palazzo MezzabarbaIl sindaco di Pavia Michele Lissia e l’assessora allo sport Angela Gregorini hanno premiato i primi 10 uomini e le prime 10 donne della classifica combinata fra la Corribattaglia dello scorso marzo ... laprovinciapavese.gelocal.it

i migliori i campioniLa Ruota dei Campioni con Gerry Scotti e Samira Lui: anticipazioni del 23 gennaioTorna su Canale 5 La Ruota dei Campioni, il torneo in cui si sfidano i più grandi campioni de La Ruota della Fortuna. Ospiti, anticipazioni, tabellone del 23 gennaio 2026. gazzetta.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.