In vista della partita Monaco-Juve, Spalletti ha condiviso su Instagram un video in cui definisce il Napoli

In attesa della conferenza di vigilia di Monaco-Juve il tecnico bianconero ha pubblicato un video passato in cui definiva il Napoli "i migliori di tutti, i campioni d'Italia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "I migliori, i campioni d'Italia". Spalletti risponde a Conte con un video su Instagram

Spalletti ha risposto a Conte condividendo un’intervista in cui ha definito il Napoli “i migliori di tutti” e campioni d’Italia.

Conte risponde a Spalletti sottolineando l'importanza del rispetto nel calcio, evidenziando che l'attuale scudetto deve essere considerato con rispetto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

