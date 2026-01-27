I medici padovani veglieranno sulla salute degli atleti alle Olimpiadi
I medici di Padova saranno in servizio alle Olimpiadi per monitorare la salute degli atleti. La loro presenza serve a intervenire subito in caso di problemi e garantire che nessuno si faccia male. L’obiettivo è che la settimana si svolga senza incidenti gravi, così da poter dire che tutto è filato liscio.
Veglierà sulla salute degli atleti, con la speranza di trascorrere una settimana da "disoccupato". Questo significherebbe che nessuno dei partecipanti è rimasto vittima di gravi incidenti. Ci sarà anche uno spicchio di Padova alle imminenti olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. L'annuncio è.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
La salute degli atleti come prima regola
