I medici padovani veglieranno sulla salute degli atleti alle Olimpiadi

I medici di Padova saranno in servizio alle Olimpiadi per monitorare la salute degli atleti. La loro presenza serve a intervenire subito in caso di problemi e garantire che nessuno si faccia male. L’obiettivo è che la settimana si svolga senza incidenti gravi, così da poter dire che tutto è filato liscio.

Veglierà sulla salute degli atleti, con la speranza di trascorrere una settimana da "disoccupato". Questo significherebbe che nessuno dei partecipanti è rimasto vittima di gravi incidenti. Ci sarà anche uno spicchio di Padova alle imminenti olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

