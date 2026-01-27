I manifestanti del picchetto anti sfratto alla Bolognina | La solidarietà ha vinto Il video
In questo articolo si parla del picchetto anti sfratto alla Bolognina, dove i manifestanti hanno espresso solidarietà. La città mostra attenzione e vicinanza a chi affronta difficoltà, come una donna cardiopatica e lavoratrice, evidenziando un impegno collettivo per risposte concrete e umanità.
"Bologna è una città che si sta muovendo e siamo certi che Bologna saprà dare una risposta a questa donna cardiopatica e lavoratrice". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sfratto di Helena rinviato al 10 febbraio, dall’alba polizia e manifestanti alla Bolognina: poi il dietrofront
Nella mattinata del 27 gennaio 2026, a Bologna, forze dell’ordine e manifestanti si sono ritrovati alla Bolognina in attesa dello sfratto di Helena, inizialmente previsto per la stessa giornata.
