I manifestanti del picchetto anti sfratto alla Bolognina | La solidarietà ha vinto Il video

In questo articolo si parla del picchetto anti sfratto alla Bolognina, dove i manifestanti hanno espresso solidarietà. La città mostra attenzione e vicinanza a chi affronta difficoltà, come una donna cardiopatica e lavoratrice, evidenziando un impegno collettivo per risposte concrete e umanità.

"Bologna è una città che si sta muovendo e siamo certi che Bologna saprà dare una risposta a questa donna cardiopatica e lavoratrice".

