I Love Disco voglia matta di ballare Una notte in pista come una volta | Nostalgia? No amore per la musica

Questa introduzione ripercorre l’atmosfera degli anni d’oro del disco, tra stile e musica, offrendo uno sguardo nostalgico ma autentico. Ricorda la passione per la pista da ballo e l’amore per la musica che ancora oggi unisce le persone in una notte di danze e ricordi. Un’istantanea di un’epoca che ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura musicale.

Erano gli anni in cui la brillantina correva giù a lisciare i capelli come lo stucco. Anni sgargianti, di camicie inamidate, pantaloni a zampa prima, attillati poi, tacchi a spillo. Anni in cui 'I will survive' somigliava più a una preghiera laica che a una hit internazionale. Ma oggi, anno 2026, con l'evento in calendario al Mandela Forum sabato 31 gennaio "non vogliamo fare della nostalgia o cover di grandi successi ma semplicemente celebrare la meraviglia della Disco music ". Così dice Gigio Petrucci, gigante dei locali fiorentini negli anni d'oro e tra gli animatori di ' I Love Disco ', la serata evento che celebra quindici anni di attività con un nuovo appuntamento e porta in scena ' Studio 55 ', uno spettacolo che unisce musica dal vivo, performance coreografiche e intrattenimento.

