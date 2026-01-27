I granata ritrovano il sorriso e l' abbondanza | due difensori in più per Raffaele

La Salernitana di Giuseppe Raffaele sta mostrando segnali di miglioramento, con una difesa più solida nelle ultime partite. La presenza di due nuovi difensori offre maggiore profondità al reparto arretrato, contribuendo a rafforzare la compattezza della squadra. Questo sviluppo rappresenta un passo positivo nella ricerca di stabilità e risultati più consistenti per il club granata.

Più mattoni per il muro granata. Ritrovata la compattezza nelle ultime tre partite trascorse senza subire reti, l'allenatore della Salernitana, Giuseppe Raffaele, potrebbe fare i conti anche con piacevoli problemi di abbondanza nel reparto arretrato. Alla ripresa della preparazione, infatti, il tecnico della Bersagliera dovrebbe riavere a disposizione sia Matino, reduce dalla squalifica ma anche gestito a causa di un risentimento muscolare, sia Anastasio, che era rimasto a riposo, alla vigilia della trasferta di Potenza contro il Sorrento, per il riacutizzarsi di un fastidio al tendine della gamba sinistra.🔗 Leggi su Salernotoday.it

