I giovani e la Memoria all' istituto Volta l' evento promosso dalla prefettura

Questa mattina all’istituto Volta di Como si è svolto un evento dedicato ai giovani e alla memoria, promosso dalla prefettura. Gli studenti hanno partecipato a incontri e iniziative per ricordare le vittime dell’Olocausto, in occasione del “Giorno della Memoria”. L’obiettivo è stato coinvolgere le nuove generazioni in un momento di riflessione sulla storia e sui valori di libertà e rispetto.

Questa mattina, nell'ambito delle celebrazioni del "Giorno della Memoria", in raccordo con le indicazioni contenute nella relativa nota ministeriale, si è svolta, presso l'Istituto di Istruzione Superiore "A. Volta" di Frosinone, l'iniziativa dal titolo "I giovani e la Memoria", promossa dalla prefettura.

