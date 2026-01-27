I giovani e i social | Rischi per gli under 13

L'uso dei social tra i giovani under 13 presenta rischi specifici, che meritano attenzione da parte di genitori e educatori. In questo contesto, le iniziative rivolte ai più giovani devono essere accompagnate da un’adeguata informazione e prevenzione, per garantire un’esperienza online sicura e consapevole.

Di fronte a un teatro "Galeotti" pieno all’inverosimile in un giorno feriale, gli organizzatori hanno subito capito di aver fatto centro. La conferma è arrivata subito dopo con le drammatiche testimonianze di diversi genitori in merito all’uso del telefono e dei social da parte dei loro figli adolescenti. L’associazione " Riaccendi il sorriso " risposta migliore non poteva averla: lo spettacolo " Sempre vinti, sempre ribelli ", patrocinato dai comuni di Pietrasanta, Camaiore, Massarosa, Forte dei Marmi e Viareggio, più Cna Lucca, ha colto nel segno sensibilizzando il foltissimo pubblico sul benessere psicologico e sull’uso consapevole delle tecnologie digitali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'Australia ha deciso di vietare l'accesso ai social media per i minori di 16 anni, diventando il primo Paese al mondo a adottare questa misura.

