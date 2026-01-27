Sono stati stanziati 33 milioni di euro da Roma per far fronte ai danni causati dal ciclone Harry in Sicilia. Questi fondi rappresentano un primo intervento volto a sostenere le aree colpite, tra delusione e polemiche. La cifra, ancora insufficiente, evidenzia la necessità di ulteriori misure per affrontare le emergenze nelle zone interessate.

I primi fondi per fronteggiare le esigenze più immediate nelle aree devastate dal ciclone Harry sono stati stanziati ieri a Roma. Ma non è arrivato quanto atteso da Schifani, che si dovrà accontentare per ora di 33,3 milioni. La stessa cifra di Calabria e Sardegna, che però hanno avuto meno danni. E questo ha dato vita a un pomeriggio di diplomatici silenzi, delusione trattenuta a stento e chiarimenti a mezzo stampa. Cronaca di una giornata ad altissima tensione sulla rotta Roma-Palermo Molto più di quanto non dicano le dichiarazioni ufficiali. Di buon mattino Schifani ha riunito per la prima volta a Palazzo d’Orleans la cabina di regia che coordinerà il piano per la ricostruzione: c’erano gli assessori Aricò (Infrastrutture), Savarino (Territorio) e Tamajo (Attività Produttive). 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - I danni di Harry in Sicilia, da Roma arrivano solo 33 milioni tra delusione e forti polemiche

Approfondimenti su Harry Sicilia

Le recenti conseguenze del ciclone Harry hanno evidenziato le difficoltà delle comunità siciliane, colpite da danni ingenti e mancanza di risorse adeguate.

Il ciclone Harry ha provocato danni stimati in almeno 740 milioni di euro in Sicilia, portando le autorità a dichiarare lo stato di emergenza regionale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Harry Sicilia

Argomenti discussi: Il ciclone Harry ha fatto 2 miliardi di danni al Sud, ma non ne ha parlato quasi nessuno; Ciclone Harry nel Sud Italia, danni per almeno 2 miliardi di euro; Ciclone Harry: danni ingenti in Sicilia, Sardegna e Calabria; Maltempo, il ciclone Harry ha causato danni oltre il miliardo di euro.

I danni di Harry in Sicilia, da Roma arrivano solo 33 milioni tra delusione e forti polemicheCronaca di una giornata ad altissima tensione. Il Consiglio dei ministri nomina il presidente Schifani commissario, che annulla la conferenza stampa finale. Musumeci: presto altri fondi ... gazzettadelsud.it

I danni di Harry: Dopo il sopralluogo, per il presidente della Regione a Taormina potrebbe esserci un crollo di presenze turisticheIl presidente della Regione Sicilia ha preso in mano la precaria situazione dopo l’attacco del ciclone, ed ha fatto capire che entro l’estate bisogna ricostruire i lidi distrutti in tutta la Sicilia ... gazzettajonica.it

Chi dice no all’Ice. I danni del ciclone Harry. Le canzoni di Sanremo x.com

Maltempo i danni del ciclone Harry in Sicilia, il presidente dell’Ars: “Aperto conto corrente”. Ecco come donare L'appello di Galvagno: https://qds.it/maltempo-i-danni-del-ciclone-harry-in-sicilia-il-presidente-dellars-aperto-conto-corrente-ecco-come-donare/ - facebook.com facebook