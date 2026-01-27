i daltonici hanno vinto ritirato il pallone arancione invisibile ed ecco il nuovo modello

Puma ha sviluppato un nuovo pallone per la fase finale di campionati e coppe, rispondendo alle esigenze dei giocatori daltonici. Il design innovativo mira a migliorare la visibilità durante le partite, facilitando il gioco e la percezione degli eventi sul campo. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un’esperienza più inclusiva per tutti gli atleti.

È arrivato il nuovo pallone che accompagnerà le partite di Serie A in quest'ultima parte della stagione. Dopo i problemi creati dal Puma Orbita Hi-Vis, il pallone arancione presentato a inizio stagione fortemente contestato perché risulta "invisibile" a chi è daltonico, impedendo quindi di assistere alle partite della serie A a circa 2,5 milioni di persone, la casa che fornisce i palloni alla Lega ha dovuto in fretta cambiare la produzione. Oggi ha presentato il nuovo Puma Orbita Serie A Enilive 2026, che accompagnerà l’ultima e decisiva parte della stagione di Serie A Enilive, Coppa Italia Frecciarossa e delle competizioni Primavera 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La Serie A ha deciso di rimuovere il pallone arancione Puma Orbita Hi-Vis, introdotto per migliorare la visibilità durante le condizioni atmosferiche avverse.