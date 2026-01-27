I concerti dei BTS in Messico attirano grande attenzione, tanto da coinvolgere direttamente la presidente Claudia Sheinbaum, che ha scritto al presidente della Corea del Sud per ottenere ulteriori date. La popolarità della band di k-pop si riflette nell’interesse crescente del pubblico e delle istituzioni, sottolineando l’importanza di questi eventi nel panorama musicale internazionale.

La band di k-pop è così popolare che la presidente Claudia Sheinbaum ha scritto al presidente della Corea del Sud per avere più date I BTS avevano annunciato il loro nuovo album e il relativo tour (che si terrà tra il 2026 e il 2027) a metà gennaio, dopo quattro anni in cui la band aveva sospeso le attività perché i suoi membri dovevano fare il servizio militare, obbligatorio in Corea del Sud. Sheinbaum ha spiegato che in Messico «circa un milione di giovani vorrebbe acquistare i biglietti, ma ce ne sono solo 150mila disponibili». La programmazione attuale del tour in Messico, uno dei paesi in cui la band è più popolare a livello internazionale, prevede tre date – il 7, il 9 e il 10 maggio – allo stadio GNP Seguros nella capitale, Città del Messico. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I concerti dei BTS sono una questione seria in Messico

Approfondimenti su BTS Concerti

