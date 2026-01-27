I compagni senza memoria

In un contesto storico in cui il ricordo delle vittime è essenziale, la perdita di memoria rischia di indebolire i valori e le lezioni del passato. Oggi, più che mai, è importante mantenere viva la memoria per preservare l’identità e la memoria collettiva, evitando che le ossessioni politiche distolgano l’attenzione da questo obiettivo fondamentale.

Oggi sarebbe stato il giorno della Memoria, se la sinistra non l'avesse persa rincorrendo l'ossessione della Meloni e di Trump. Invece l'ha persa. L'ha persa di fronte all'Olocausto, nelle piazze rosse riempite di islamisti radicali, autonomi ed extraparlamentari dei centri sociali a dirci che Israele e gli ebrei sono i nuovi nazisti. A dirci che nelle scuole non si può ricordare la Shoah ma bisogna mandarci i pro Pal. E, per non farsi mancare niente, dare qualche cittadinanza onoraria in più a Francesca Albanese. L'ha persa perfino di fronte all'Iran dove un popolo di giovani, di donne, di gay e intellettuali muoiono sotto i colpi degli ayatollah che finanziano Hamas e utilizzano il dramma di Gaza per riscaldare le nostre piazze.

