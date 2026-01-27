Hockey ghiaccio | Italia femminile ultimo raduno prima di Milano Cortina 2026

La nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio ha concluso il ciclo di raduni in Canada e si sta concentrando sulla preparazione finale in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Questo ultimo raduno rappresenta un passo importante nel percorso di avvicinamento all’evento olimpico, che vedrà le atlete italiane impegnate in una fase cruciale di allenamento e affinamento delle strategie.

Dopo i collegiali in Canada degli scorsi mesi, con l'ultimo conclusosi pochi giorni fa, la nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio è rientrata in Italia per ultimare la propria preparazione verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La squadra, agli ordini dello staff tecnico coordinato dall'head coach Eric Bouchard, si troverà infatti da oggi – 27 gennaio – a giovedì prossimo – 29 gennaio – alla Würth Arena di Egna (Bolzano) prima di approdare venerdì 30 gennaio nella città meneghina. Dal 31 gennaio al 4 febbraio ulteriori allenamenti a Milano fra la Santagiulia Ice Hockey Arena e della Milano Rho Ice Hockey Arena.

