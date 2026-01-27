In questo articolo si analizza la presenza del lupo nell’area di Rocca, un fenomeno ormai consolidato nell’Appennino. La crescente frequentazione di questa specie vicino ai centri abitati solleva questioni di tutela e convivenza, che vengono affrontate con attenzione e rispetto per l’equilibrio naturale. Un approfondimento utile per comprendere le dinamiche di un animale che, pur essendo selvatico, fa parte del nostro paesaggio quotidiano.

Che il lupo sia ormai piuttosto diffuso in Appennino e sempre più di frequente si spinga vicino ai paesi non è una novità. Che di notte un bell’esemplare adulto sia stato avvistato a Rocca San Casciano, seduto sulla strada statale 67 al centro del paese, fra il Comune e il distributore di benzina, è stata una bella sorpresa anche per il testimone oculare, che ha girato un video col telefonino e fatto alcune foto. Era circa mezzanotte, fra venerdì e sabato, quando un giovane di Portico stava rientrando in auto da Forlì: "Coi fari dell’auto ho intravisto ancora da lontano quel lupo seduto in mezzo alla strada, fra il municipio e il distributore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ho visto un lupo nel centro di Rocca"

Riceviamo una segnalazione di un residente che lunedì 12 gennaio alle ore 21:15 ha avvistato un lupo con una preda in bocca in via Osteria del Bagno, all’incrocio con via Fagnano.

