La partecipazione al censimento delle persone senza dimora rappresenta un importante momento di ascolto e comprensione delle condizioni di chi vive in difficoltà. L’indagine, promossa da Istat e fio, mira a raccogliere dati fondamentali per migliorare le politiche sociali e promuovere l’inclusione. Questa esperienza offre uno sguardo diretto sulla realtà di molte persone, contribuendo a sensibilizzare e a sostenere interventi mirati.

Lunedì 26 gennaio è iniziata, dopo undici anni dall’ultima edizione, la nuova Rilevazione delle persone senza dimora: l’iniziativa di Istat e fio.Psd è denominata ‘Tutti contano’ e si svolge in 14 città metropolitane nelle sere del 26, 28 e 29 gennaio. Mi sono candidato a fine dicembre come volontario per contare, censire e intervistare le persone che si trovano in situazioni di disagio sulla città di Milano, e qualche giorno fa mi è stato assegnato il municipio 4, una zona particolarmente raccontata dalla cronaca negli ultimi mesi: qui, all’ombra del nuovo Villaggio olimpico per i Giochi di Milano-Cortina, si è verificata qualche giorno fa la morte di un 28enne marocchino ucciso da un poliziotto, nello stesso quartiere in cui – nel 2024 – Ramy Elgaml morì in un inseguimento coi carabinieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ho partecipato come volontario al censimento Istat delle persone senza dimora: ecco la mia esperienza

Approfondimenti su Istat Essere Umani

Il Comune partecipa alla rilevazione nazionale dell’Istat sui senza fissa dimora, che si svolgerà nelle serate del 26, 28 e 29 gennaio.

Il censimento delle persone senza dimora, avviato a Genova il 26 gennaio 2026 con oltre 310 volontari, rappresenta un passo importante per comprendere meglio le condizioni di questa popolazione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Istat Essere Umani

Argomenti discussi: Uccise il cognato, a processo per omicidio volontario davanti alla corte d’assise.

Istat - Istituto Nazionale di Statistica. . Dal 2 al 5 dicembre abbiamo partecipato al 44° Convegno Nazionale ANUSCA, un importante momento di confronto dedicato al ruolo dei servizi demografici nella trasformazione digitale. Al termine della rilevazione, vo - facebook.com facebook