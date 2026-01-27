Ho mangiato il mio bambino? Il viaggio di una madre attraverso la psicosi post-partum

La psicosi post-partum rappresenta una condizione rara ma grave che può coinvolgere le neo mamme. Questo articolo approfondisce il racconto di una giovane donna inglese, offrendo una lettura attenta e rispettosa di un’esperienza complessa e delicata. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza e favorire la comprensione di questa condizione, spesso difficile da affrontare e riconoscere.

Questo articolo fa riferimento a tentativi di suicidio, pensieri suicidi e psicosi post-partum. La maternità dovrebbe essere un momento magico, fatto di asciugamani soffici e coccole, ma la realtà è spesso diversa. La mia gravidanza era andata liscia, a parte le nausee mattutine (che in realtà duravano tutto il giorno), e mi aspettavo un parto a basso rischio. Sto con mio marito Alex da dieci anni, e abbiamo concepito naturalmente e con relativa facilità. Avevo immaginato un parto da manuale new age, con un piano elaborato: candele e oli profumati, una lunga playlist e l’intenzione di partorire in acqua. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

La psicosi post-partum è una condizione rara e poco discussa, spesso sottovalutata, poiché non è riconosciuta come diagnosi ufficiale nel manuale internazionale di riferimento.

