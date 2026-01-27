In questa intervista, un ufficiale di polizia di Milano racconta l’incidente in cui ha sparato a un 28enne, riconosciuto come persona nota al commissariato. L’episodio solleva domande sulla gestione delle situazioni di tensione e sulla sicurezza degli agenti in servizio. Una testimonianza che fornisce un quadro diretto di un evento complesso e delicato, senza enfasi o giudizi, ma con chiarezza e rispetto.

AGI - "Lei lo vedeva in faccia?". "Sì, l'ho riconosciuto perché era una persona nota al commissariato. Lo chiamavano con lo pseudonimo di Zack". L'ha messo a verbale durante l' interrogatorio di ieri sera in Questura l' agente accusato di omicidio volontario per avere ucciso con un colpo di pistola un 28enne marocchino in via Impastato, nella zona del ' boschetto della droga ' a Rogoredo. Rispondendo alle domande del pm Giovanni Tarzia, l'agente del Commissariato Mecenate ricostruisce la sua versione su quanto accaduto e, in particolare, quello che è successo prima dello sparo. L'avvicinamento nell'area boschiva. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "Ho avuto paura e ho sparato". Parla il poliziotto che ha ucciso un 28enne a Milano

Approfondimenti su Milano Poliziotto

Durante un'operazione antidroga a Rogoredo, un agente di polizia ha sparato e ucciso un 28enne armato di pistola a salve.

In seguito alla sparatoria a Milano, un agente è indagato per omicidio volontario.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano Poliziotto

