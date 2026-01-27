Highguard debutta male | entusiasmo iniziale spento da recensioni durissime

Highguard, presentato come titolo di chiusura ai The Game Awards, ha ricevuto recensioni negative, suscitando delusione tra gli appassionati. Il gioco, sviluppato da Wildlight Entertainment, aveva inizialmente attirato interesse grazie all’esperienza del team in produzioni di successo come Apex Legends e Call of Duty. Tuttavia, l’accoglienza critica ha evidenziato diverse criticità, lasciando molte aspettative insoddisfatte.

Presentato come titolo di chiusura ai The Game Awards, Highguard aveva acceso una certa curiosità, soprattutto grazie al curriculum del team di Wildlight Entertainment, composto da sviluppatori con esperienze su produzioni di peso come Apex Legends e Call of Duty. Il lancio ufficiale in formato free-to-play su PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS, però, sta raccontando una storia molto diversa, almeno osservando la reazione del pubblico su Steam. Al momento, la situazione è tutt'altro che incoraggiante: oltre l'80% delle recensioni pubblicate su Steam è negativo. Su circa 2.700 valutazioni, solo una piccola percentuale esprime apprezzamento, un dato che evidenzia una partenza complicata per uno sparatutto multiplayer che puntava forte sull'impatto iniziale.

