Hazim Driss e gli altri signori dell' eroina | il clan Mansouri e il regno delle dosi di Rogoredo

A Milano, durante una calda giornata di fine agosto 2016, Hazim, Driss e altri uomini del clan Mansouri continuano a gestire il traffico di eroina a Rogoredo. Nonostante il sole cocente, le dosi circolano senza sosta, e il business illecito non si ferma. La polizia sta indagando da mesi, ma il regno dell’eroina sembra ancora inattaccabile. La città si muove tra le ombre di questa rete criminale e le forze dell’ordine che cercano di fermarla.

