Harry’s Magic Symphony all' Auditorium Conciliazione

Harry’s Magic Symphony è uno spettacolo sinfonico che ripercorre le musiche più note della saga di Harry Potter. L’evento si svolge all’Auditorium Conciliazione, offrendo un’esperienza musicale e narrativa dedicata ai fan e agli appassionati di questa celebre serie. Un’occasione per immergersi nel mondo magico attraverso le note composte per la saga e rivivere momenti indimenticabili in un contesto musicale di alto livello.

Harry's Magic Symphony è lo spettacolo sinfonico che conduce il pubblico nel mondo incantato della saga di Harry Potter attraverso le sue musiche più iconiche. Lo show sarà a Roma, all'Auditorium Conciliazione, il 10 febbraio. L'orchestra The Lords of the Sound esegue dal vivo le colonne sonore che hanno accompagnato i momenti più memorabili dei film: dal primo viaggio sull'Hogwarts Express alle scene più epiche e intense. La performance è arricchita da un suggestivo spettacolo visivo, con giochi di luce ed effetti scenografici che amplificano l'atmosfera magica e rendono ogni brano un'esperienza immersiva.

