Harry Styles si impegna a donare una sterlina per ogni biglietto venduto del suo nuovo tour, contribuendo alla tutela dei locali di musica live nel Regno Unito. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di interventi di artisti di rilievo che, dopo Coldplay e Katy Perry, sostengono il settore musicale dal vivo nel Paese.

Dopo l’iniziativa seguita da Coldplay, Katy Perry ed altri grandi nomi, anche Harry Styles supporterà i locali per la musica live del Regno Unito. La voce di Aperture si è impegnata a donare 1 sterlina da ogni biglietto venduto per i suoi spettacoli negli stadi del Regno Unito del 2026 contribuendo a proteggere i locali musicali di base. L’ex One Direction ha annunciato il tour Together, Together la scorsa settimana (che al momento non prevede date in Italia ) nel quale è prevista una residency di otto concerti allo stadio Wembley di Londra a giugno, con le ultime due date aggiunte a grande richiesta nella giornata di ieri, 26 gennaio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Harry Styles ha annunciato che donerà 1 sterlina per ogni biglietto venduto del nuovo tour per proteggere i locali di musica live del Regno Unito

Harry Styles ha annunciato il suo nuovo album, intitolato “Kiss All the Time.

Harry Styles ha annunciato il suo nuovo tour mondiale, Together Together Tour, senza includere date in Italia.

