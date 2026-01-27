Hanno preferito lei La decisione di Mediaset su Ilary Blasi arrivata dopo alcune indiscrezioni

La scelta di Mediaset di confermare il programma con Ilary Blasi rappresenta un’ulteriore conferma della sua presenza nel panorama televisivo. Dopo alcune indiscrezioni, la decisione è stata ufficializzata, suscitando l’interesse di una vasta platea di spettatori. Questa notizia sottolinea l’importanza di una figura di rilievo nel contesto mediatico italiano e rassicura circa la continuità del progetto televisivo.

Il programma Mediaset si farà davvero ed è questa la notizia che negli ultimi giorni ha iniziato a circolare con insistenza sul web, riaccendendo l’entusiasmo di una parte consistente del pubblico. Dopo settimane di voci contrastanti e indiscrezioni spesso smentite, oggi 27 gennaio è Affari Italiani a riportare un dettaglio chiave che cambia il quadro complessivo, svelando quella che dovrebbe essere la data della prima puntata della nuova edizione del reality. Secondo quanto emerso, l’esordio sarebbe previsto per martedì 17 marzo, segnando un cambiamento importante nella collocazione settimanale del programma, che non andrebbe più in onda il lunedì sera come avvenuto in passato.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Pier Silvio Berlusconi annuncia modifiche ai palinsesti Mediaset, tra cui l'assenza dell'Isola dei Famosi in primavera e decisioni in merito al Grande Fratello.

