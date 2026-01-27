Hamas vuole integrare i suoi 10mila agenti di polizia nel governo di Gaza | e si parla anche di amnistia

Questa notizia riguarda i piani di Hamas di integrare 10.000 agenti di polizia nel nuovo governo di Gaza. L’argomento evidenzia le dinamiche politiche e di sicurezza nella regione, con possibili implicazioni per la stabilità locale. È importante monitorare gli sviluppi di questa decisione e il contesto in cui si inserisce, considerando il ruolo di Hamas e le questioni di sicurezza e governance nella Striscia di Gaza.

Hamas avrebbe intenzione di integrare i suoi 10mila agenti di polizia nella nuova amministrazione che guiderà la Striscia di Gaza. Lo rivela l'agenzia Reuters che ha contattato diverse fonti al corrente della richiesta. Una pretesa che, con ogni probabilità, sarà respinta dal governo israeliano.

