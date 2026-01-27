In un episodio a Milano, un poliziotto ha sparato a un 28enne durante un intervento. La dinamica, che si ripete nel tempo, ha portato all’indagine sul caso. La vicenda solleva questioni sulla gestione delle situazioni di emergenza da parte delle forze dell’ordine e sulla sicurezza dei cittadini coinvolti.

«La mia idea era rincorrerlo perché è una dinamica che si ripete sempre. Io stavo partendo ed il collega sarebbe partito dietro di me. Lui aveva la mano in tasca, ha tirato fuori la pistola e me l’ha puntata, io mentre stavo per fare lo scatto per andare avanti ho estratto l’arma ed ho esploso un colpo». Queste le parole, nell’interrogatorio, del poliziotto che ha ucciso un 28enne marocchino nel quartiere Rogoredo di Milano, durante un’operazione antidroga. L’agente, assistito dall’avvocato Pietro Porciani, è stato interrogato dal pm Giovanni Tarzia in Questura e risulta indagato per omicidio volontario, contestazione tecnica necessaria per svolgere tutti gli accertamenti del caso.🔗 Leggi su Open.online

In un episodio avvenuto a Milano, un poliziotto è stato indagato per omicidio volontario dopo aver sparato a un uomo che avrebbe puntato una pistola, risultata a salve.

In un caso di polizia a Milano, un agente ha sparato a un giovane dopo aver tentato di fermarlo.

Uomo ucciso a Rogoredo, il poliziotto: «Volevo inseguirlo, ha tirato fuori l'arma e ho sparato. Ho avuto tanta paura»

«Ha tirato fuori la pistola e ho sparato». il racconto del poliziotto indagato per l'omicidio di un 28enne a Milano

