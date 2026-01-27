Gusto Montagna entra nel vivo

Gusto Montagna rappresenta un progetto di alta cucina in montagna, che da nove anni valorizza il contesto naturale e il silenzio come elementi fondamentali. L'obiettivo è offrire un'esperienza gastronomica autentica, lasciando spazio alla naturalezza e alla quiete delle alte quote, senza eccessi o formalismi. Un approccio che privilegia la qualità e l'armonia tra paesaggio e cucina, creando un momento di relax e scoperta.

Gusto Montagna non è un festival, né una semplice sequenza di cene stellate. È un progetto che da nove anni lavora su un'idea precisa: portare l'alta cucina in montagna senza forzarla, lasciando che siano il contesto, la quota, il tempo dilatato, il silenzio a orientare il racconto gastronomico. Partita venerdì 16 gennaio, la nona edizione è ora nel suo momento centrale, confermandosi uno degli appuntamenti più solidi e riconoscibili della ristorazione d'alta quota italiana. Nel comprensorio di Prato Nevoso, Gusto Montagna continua a costruire un calendario che alterna nuove voci e ritorni significativi.

