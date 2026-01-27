Durante il Sundance Film Festival 2026, il regista Guillermo del Toro ha sorpreso gli ospiti con un momento unico: ha cucinato tortillas e taco e si è esibito come cantante con un gruppo di mariachi, regalando un’immagine inedita e coinvolgente della sua personalità. Questo episodio ha attirato l’attenzione e ha fatto il giro del web, evidenziando il suo lato più autentico e sorprendente.

Il regista è stato il protagonista assoluto di un party organizzato nel corso del festival del cinema che ha ospitato una proiezione del suo film cult Cronos, prima in cucina poi come cantante Durante una festa organizzata dal Sundance Film Festival 2026 a Park City (Utah), il regista Guillermo del Toro ha regalato un momento sorprendente e virale agli invitati: è stato ripreso mentre preparava tortillas e taco per gli ospiti e si esibiva cantando con un gruppo di mariachi, trasformando la serata in una vera celebrazione della cultura messicana. Il video postato su X (Twitter) dal profilo di Deadline mostra Del Toro nel bel mezzo della festa, che canta e intrattiene i presenti con allegria, sottolineando ancora una volta il suo fascino personale e la sua spontaneità fuori dal set. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Guillermo del Toro cuoco e cantante a sorpresa al Sundance: i video diventano virali

Approfondimenti su Guillermo del Toro

Ultime notizie su Guillermo del Toro

Guillermo del Toro, reduce dal successo e dalle nove nomination agli Oscar di Frankenstein per Netflix, ha difeso lo streaming dagli attacchi dell’industria tradizionale insieme a David Fincher, sostenendo che il cinema non si definisce dalla dimensione dello - facebook.com facebook

