Guido Segni Ho fatto tardi

Da udinetoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) SMDOTContemporary Art è molto felice di presentare, finalmente, la nuova mostra personale dell’artista Guido Segni intitolata HO FATTO TARDI. Lui stesso dichiara che il titolo non è una dichiarazione poetica o provocatoria: è una constatazione semplice, quasi tecnica. Riguarda un tempo, non in tempo, rimandato, dilatato, forse perso, nella finalizzazione di una serie di lavori iniziati tra il 2020 e la fine del 2025. Questo intervallo non è neutro: coincide con la conclusione del suo progetto quinquennale dedicato alla pigrizia, Demand full laziness (2018–2023), ma soprattutto con l’ondata diffusa e persistente della digital fatigue esplosa nel periodo pandemico.🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Guido Segni

Conferenza stampa Spalletti post Fiorentina Juve: «Inutile aggrapparsi agli episodi, continuiamo a fare gli stessi errori. Ho fatto entrare troppo tardi Openda e David»

“Mi sono svegliata, ho preso la pistola e ho sparato due volte. Ho fatto ciò che avrebbe fatto qualsiasi madre”: donna uccide una scimmia fuggita da un camion

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Sono una mamma, ma la notte faccio la escort.

Video Sono una mamma, ma la notte faccio la escort.

Ultime notizie su Guido Segni

Argomenti discussi: Guido Segni, Ho fatto tardi; Scorza si dimette dal Garante Privacy e invita gli altri membri a fare lo stesso; Si è dimesso Guido Scorza, membro del Garante della Privacy; Funerali, la diocesi vieta sciarpe e stendardi: Via la bandiera del Vicenza o la bara non entra in chiesa.

guido segni ho fattoGuido Segni, Ho fatto tardiGuido Segni (Clemente Pestelli, 1979 Firenze) vive e lavora in Italia, all’estero e in Internet nelle intersezioni tra arte, cultura dei nuovi media e allucinazioni digitali. Insegna all’Accademia di ... udinetoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.