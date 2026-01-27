Sanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) SMDOTContemporary Art è molto felice di presentare, finalmente, la nuova mostra personale dell’artista Guido Segni intitolata HO FATTO TARDI. Lui stesso dichiara che il titolo non è una dichiarazione poetica o provocatoria: è una constatazione semplice, quasi tecnica. Riguarda un tempo, non in tempo, rimandato, dilatato, forse perso, nella finalizzazione di una serie di lavori iniziati tra il 2020 e la fine del 2025. Questo intervallo non è neutro: coincide con la conclusione del suo progetto quinquennale dedicato alla pigrizia, Demand full laziness (2018–2023), ma soprattutto con l’ondata diffusa e persistente della digital fatigue esplosa nel periodo pandemico.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondimenti su Guido Segni

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Sono una mamma, ma la notte faccio la escort.

Ultime notizie su Guido Segni

Argomenti discussi: Guido Segni, Ho fatto tardi; Scorza si dimette dal Garante Privacy e invita gli altri membri a fare lo stesso; Si è dimesso Guido Scorza, membro del Garante della Privacy; Funerali, la diocesi vieta sciarpe e stendardi: Via la bandiera del Vicenza o la bara non entra in chiesa.

Guido Segni, Ho fatto tardiGuido Segni (Clemente Pestelli, 1979 Firenze) vive e lavora in Italia, all’estero e in Internet nelle intersezioni tra arte, cultura dei nuovi media e allucinazioni digitali. Insegna all’Accademia di ... udinetoday.it

Addio ai lunghi decorsi post-operatori e ai segni visibili: come funziona questa tecnologia d'avanguardia - facebook.com facebook