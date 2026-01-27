Questa guida fornisce le informazioni principali sulla programmazione di Sky Cinema Uno e NOW, con particolare attenzione a

Sky Cinema Uno - 65 Fuga dalla Terra porta Adam Driver in un thriller fantascientifico tra dinosauri e sopravvivenza, con azione serrata e suggestioni di sci-fi classico. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda 65: Fuga dalla Terra, thriller fantascientifico con Adam Driver nei panni del pilota Mills. Dopo un incidente catastrofico su un pianeta sconosciuto, l’uomo scopre di non essere lontano da casa come credeva, ma bloccato sulla Terra di 65 milioni di anni fa. In un mondo primordiale dominato da creature letali, la sopravvivenza diventa una corsa contro il tempo, tra azione serrata, tensione costante e suggestioni da sci-fi classico. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: 65: Fuga dalla Terra, Martedi 27 Gennaio 2026

Approfondimenti su Sky Cinema

Ecco la guida TV di Sky Cinema e NOW per martedì 20 gennaio 2026.

Ecco la guida TV di Sky Cinema e NOW per martedì 6 gennaio 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sky Cinema

Argomenti discussi: Guida tv 25 gennaio 2026, i programmi da non perdere oggi in chiaro e su Sky; Guida tv, i programmi da non perdere oggi venerdì 23 gennaio 2026; Guida tv 26 gennaio 2026: i programmi da non perdere stasera in chiaro e su Sky; Guida TV, i programmi da non perdere oggi martedì 20 gennaio 2026.

I programmi TV di oggi 20 gennaio 2026: fiction, soap e filmGuida ai programmi TV del 20 gennaio 2026: Prima di noi su Rai 1, Io sono Farah su Canale 5, Collateral su Sky Cinema 1 ... lopinionista.it

Guida TV 25 gennaio 2026, i programmi da non perdere oggi in chiaro e su SkyGuida tv di domenica 25 gennaio 2026. Su Rai 1 andrà in onda un nuovo episodio di Prima di noi. Su Canale 5 Chi vuol essere milionario? – Il torneo, su Canale Dieci appuntamento con Lui era Trinità. N ... msn.com

#IPeccatori è il film con più nomination di sempre agli #Oscar Non perdere I Peccatori, questa sera alle 21:15 su Sky Cinema Uno. - facebook.com facebook