GUIDA TV 27 GENNAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

In questa guida tv trovate le principali trasmissioni in programma stasera, tra talk show, film e sport. Scopri quali reti trasmettono i programmi più interessanti e pianifica la serata in modo semplice e immediato. La selezione comprende anche eventi sportivi e programmi di approfondimento, offrendo un panorama completo delle proposte televisive di questa sera.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:40 Morbo K new Porta a Porta Serie Tv Talk Show Rai2 21:20 23:45 Boss in Incognito Gli Occhi del Musicista Reality Show Rai3 21:20 00:00 FarWest Tg3 Linea Notte Inchieste Notiziario Rete 4 21:35 00:55 È Sempre Cartabianca Dalla Parte degli Animali Talk Show Rubrica Canale 5 21:45 00:00 L'Ultima Volta che Siamo Stati Bambini 1ªTv X-Style Film Rubrica Italia 1 20:50 23:05 Fiorentina-Como Coppa Italia Live Calcio Talk Show La7 21:15 01:00 Dimartedì TgLa7 Talk Show Notiziario Tv8 21:30 23:15 Christmas with a Crown Due Pattini e Una Corona Film Film Nove 21:30 23:40 Cash or Trash: La Notte dei Tesori 1ªTv Affari d'Occasione Gioco Aste

