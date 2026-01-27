Guerriglia Casertana-Paganese confermate condanne per tre ultras
La Corte di Cassazione ha confermato le condanne per tre ultras coinvolti negli scontri del 22 gennaio 2023, durante il match tra Casertana e Paganese. La decisione si basa sulla responsabilità degli individui negli eventi violenti, inclusi l’incendio del pullman degli ospiti. La sentenza rappresenta un’ulteriore fase nel percorso giudiziario relativo a questa vicenda, sottolineando l’importanza di affrontare con fermezza comportamenti violenti nel calcio.
La settima sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Valerio Angelo Lanna, si è pronunciata sul ricorso presentato da tre ultras coinvolti negli scontri del 22 gennaio 2023 in occasione del match Casertana-Paganese che esitarono nell’incendio del pullman dei supporti ospiti, avverso la.🔗 Leggi su Casertanews.it
Approfondimenti su Casertana Paganese
Brescia-Cosenza, scontri e guerriglia urbana per la retrocessione: chieste le condanne di 37 ultras
"Daspo a vita" dopo la guerriglia tra ultras in A1
Le immagini delle telecamere saranno determinate per ricostruire con precisione gli scontri tra ultras avvenuti il 18 gennaio nel match di Serie A.
Ultime notizie su Casertana Paganese
Argomenti discussi: Scontri tra ultras a Pagani, condanne confermate.
Guerriglia tra ultras Paganese e Casertana: definitive le prime condanne, quasi 12 anni di carcereDiventano definitive le prime condanne per la violenta guerriglia urbana scoppiata nel gennaio 2023 tra ultras della Paganese e della Casertana. agro24.it
Diventano definitive le prime condanne per la violenta guerriglia urbana scoppiata nel gennaio 2023 tra ultras della Paganese e della Casertana. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.