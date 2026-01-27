Guerra sui numeri delle mostre Rivista d’arte stronca la città

La discussione sulle esposizioni e le iniziative artistiche nella città continua a suscitare dibattiti e polemiche, con diverse opinioni tra istituzioni e operatori del settore. La situazione riflette le tensioni e le priorità nel panorama culturale locale, evidenziando le sfide di valorizzare l’arte contemporanea e di gestire le risorse pubbliche destinate alla promozione culturale.

Dopo il polverone per il mancato titolo di capitale dell’arte contemporanrea, con un piccato botta e risposta tra il presidente delle gallerie e il sindaco, la cultura torna ad essere terreno di una polemica a distanza. Con un "avversario", per la Piccola Atene, tutt’altro che nuovo: la rivista " Finestre sull’arte ", già in passato protagonista di attacchi sui contenuti delle offerte culturali della città. Il fondatore e direttore della rivista, Federico Giannini, stavolta ha preso di mira il recente bilancio delle presenze alle mostre promosse nel 2025, "bocciando" Pietrasanta in matematica. A suo parere infatti i numeri snocciolati dal Comune, a partire dalle oltre 204mila presenze, sono discutibili per un paio di ragioni: la mancanza di un contapersone e la discrepanza con i numeri del 2024, secondo Giannini superiori al 2025 ma definiti "inferiori" dal Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

