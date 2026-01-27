Pep Guardiola ha chiesto scusa per il suo comportamento nei confronti dell’arbitro, sottolineando tuttavia le difficoltà nel difendere il suo team in un contesto complesso. La situazione evidenzia le tensioni tra il tecnico e le autorità arbitrali, senza però compromettere la professionalità nell’ambiente calcistico.

Pep Guardiola ha chiesto scusa per il suo comportamento nei confronti dell’arbitro esordiente Farai Hallam, ma è evidente che il direttore di gara sia diventato soltanto il capro espiatorio di una lunga serie di episodi che al tecnico del City non sono andati giù. Alla fine Guardiola è sbottato, forse con la persona meno indicata e più fragile, quella sulla quale era più facile far esplodere la frustrazione accumulata. Leggi anche: Il Times celebra l’arbitro che è andato contro il Var e Guardiola: “Un eroe del vero calcio” Leggi anche: Le buffonate di Guardiola contro gli arbitri gli si ritorcono contro: fa la figura dell’ometto (Telegraph) Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Galatasaray, l’allenatore del City ha sì chiesto scusa, ma allo stesso tempo ha aperto il suo personale cahier de doléances sugli errori arbitrali subiti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Guardiola si scusa (diciamo) con l’arbitro ma aggiunge: «loro si difendono a vicenda, io difendo il City»

Approfondimenti su Pep Guardiola

Il Manchester City si prepara a sfruttare ogni occasione per risalire in classifica, confidando nelle capacità di Guardiola di guidare la rimonta.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Pep Guardiola

Guardiola rivede le immagini della lite con il cameraman, è imbarazzato: Sono quello che sonoLa sconfitta contro il Newcastle ha fermato la corsa del Manchester City che ora è terzo in classifica. La squadra di Pep Guardiola ha subito già quattro stop in campionato e si trova a rincorrere ... fanpage.it

Pagina 2 | Mi vergogno di quello che ho fatto: Guardiola fa outing, Lo vedo e...posso solo chiedere scusaPep Guardiola si presenta davanti ai media alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen, un appuntamento fondamentale per il cammino europeo del Manchester City. Il ... tuttosport.com

BARONI SPEGNE LE POLEMICHE: “Ho chiesto scusa alla tifoseria!” - facebook.com facebook