Guai per Fabregas | Douvikas sostituito per infortunio contro la Fiorentina

Da gazzetta.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesc Fabregas si ferma contro la Fiorentina. Dopo 20 minuti, l’attaccante viene sostituito a causa di un infortunio alla caviglia destra. I medici valutano le sue condizioni, ma al momento non ci sono certezze sui tempi di recupero. La partita prosegue senza di lui, lasciando il team con una grande incognita in attacco.

Problema alla caviglia destra per l'attaccante, che ha lasciato il campo al ventesimo minuto del primo tempo. Al suo posto dentro Nico Paz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

guai per fabregas douvikas sostituito per infortunio contro la fiorentina

© Gazzetta.it - Guai per Fabregas: Douvikas sostituito per infortunio contro la Fiorentina

Approfondimenti su Fabregas Fiorentina

Douvikas: "Cesc Fabregas è un genio. Vi spiego perché"

Douvikas ha espresso apprezzamento per Cesc Fabregas, definendolo un

Pisa Como 0-3: Perrone e Douvikas calano il tris, Fabregas vede la zona Champions. Come è andata

Nel match della 19ª giornata di Serie A, Pisa e Como si sono affrontate in un incontro decisivo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Fabregas Fiorentina

guai per fabregas douvikasComo, infortunio per Douvikas: cambio obbligato per FabregasCambio obbligato per Cesc Fabregas che quasi alla mezz'ora è stato costretto a sostituire Douvikas per infortunio. Per l'attaccante greco un problema alla caviglia destra, ha provato a terminare almen ... fantacalcio.it

guai per fabregas douvikasFLASH | Fiorentina-Como, infortunio per Douvikas: cambio forzato!Infortunio Douvikas - Brutte notizie per il Como nel corso del match di Coppa Italia con la Fiorentina: si fa male Douvikas, ecco cosa è successo ... fantamaster.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.