Grottazzolina Yuasa tanta amarezza per la sconfitta col Padova

La partita tra Grottazzolina e Padova ha rappresentato un momento importante per la stagione della Yuasa Battery, che ha visto sfumare un’opportunità significativa per migliorare la propria posizione in classifica. Nonostante l’impegno, la sconfitta ha lasciato un senso di amarezza e delusione, evidenziando le sfide ancora da affrontare per raggiungere gli obiettivi di salvezza.

Una grandissima occasione persa per la Yuasa Battery contro Padova in un match decisamente ricco di emozioni ma che poteva rilanciare le ambizioni di Grotta verso la salvezza. Dopo il ko nel primo set, la reazione è stata veemente e con grande presenza in campo grazie ad un doppio 25-20 che ha ribaltato l'inerzia. Bene la Yuasa anche nel quarto set con anche sei punti di vantaggio che sembravano aver definitivamente spostato l'inerzia della gara dalla parte di Grotta, poi quel black-out sul turno al servizio "non irresistibile" del regista Zoppellari che ha fatto rimettere la freccia avanti ai patavini che hanno portato la sfida al tie-break, poi vinto dagli ospiti.

