La Groenlandia rappresenta un possibile punto di svolta per la NATO, in un contesto di tensioni tra gli alleati e tra gli Stati Uniti e i partner europei. La questione evidenzia le sfide di un’alleanza che si confronta con interessi divergenti e questioni strategiche di lunga data. Analizzare questa situazione aiuta a comprendere meglio le dinamiche e le implicazioni future dell’organizzazione.

La Groenlandia potrebbe essere l’ultimo proverbiale chiodo sulla bara della NATO. Non è certo la prima volta che si verificano dissidi fra i membri dell’Alleanza né diatribe fra il grande fratello americano e i partner europei. Stavolta però la misura sembra colma. E negli USA stessi si levano voci per uscire dal Patto Atlantico. Diversi crisi nei decenni. Fra i momenti più scottanti nella storia nella NATO il primo fu la crisi di Suez del 1956, quando gli USA premettero sul piano diplomatico ed economico per stoppare l’aggressione militare franco-britannica in Egitto. Negli anni ‘70 la guerra del Vietnam scatenò fortissime reazioni anche a livello popolare e di partiti politici nazionali, con le tante marce di protesta e i memorabili slogan ( Yankees go home! ). 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Groenlandia, forse l’ultimo chiodo sulla bara della NATO

Approfondimenti su Groenlandia NATO

Le tensioni tra Donald Trump e l’Unione europea continuano a crescere, con il presidente statunitense che ha dichiarato di valutare una possibile rottura con gli alleati a causa della questione groenlandese.

L'Europa si oppone alle dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia, evidenziando il ruolo strategico e la sovranità dell'area.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Usa e Groenlandia, la fine della Nato

Ultime notizie su Groenlandia NATO

Argomenti discussi: Trump: i leader europei non opporranno troppa resistenza sulla Groenlandia - Macron a Trump: Non capisco cosa stai facendo sulla Groenlandia. Poi gli propone un G7 giovedì a Parigi; Groenlandia: i dazi di Trump sbaragliano gli europei, truppe tedesche in fuga da Nuuk; La battaglia per la Groenlandia: l’Artico tra coercizione e compromesso; Trump a Davos continua a scavare la fossa alla diplomazia transatlantica.

Groenlandia, Rutte sussurratore di Trump? Ecco perché il passo indietro su dazi e intervento militare non è una garanzia sulla sovranità dell’isolaRutte convince Trump a non imporre dazi, ma resta la questione della sovranità groenlandese per le basi militari USA nell'Artico ... ilfattoquotidiano.it

La querelle Groenlandia e la meditazione di Evola sul mito polareGroenlandia C’è sempre e comunque una Groenlandia di conquistare. Un Polo Nord, una dimora artica da dove forse arriviamo e ... barbadillo.it

Negli ultimi dieci anni la spesa per l'istruzione è scesa, quella per le armi è aumentata. E aumenterà. Un Paese che pensa più alle armi che alla scuola è un Paese finito. Forse più che della Groenlandia e dell'Ice, dovremmo preoccuparci di questo. x.com

Con la richiesta spregiudicata della Groenlandia da parte di Trump forse è iniziato il conto alla rovescia per la Nato, che già dalla caduta del muro di Berlino non aveva più alcuna ragion d’essere se non nell’ottica nell’espansionismo statunitense teso a circon - facebook.com facebook