Greg Bovino via da Minneapolis Trump lo silura e gli spegne i social | c' entra la lobby delle armi

La vicenda di Greg Bovino, ex candidato governatore, evidenzia le pressioni politiche e le polemiche sul Secondo Emendamento. Trump, coinvolto nel caso, ha deciso di silurarlo e di spegnere i social dell’ex candidato. La vicenda si inserisce nel contesto delle tensioni tra lobby delle armi e politica americana, influenzando decisioni e strategie dei protagonisti coinvolti.

Cacciato: Gregory Bovino, il capo della Border Patrol e fino a ieri volto della linea dura dell’Amministrazione Usa contro i migranti irregolari su tutto il territorio nazionale, deve lasciare Minneapolis e il Minnesota. Bovino tornerà in California, a fare il suo vecchio lavoro, dove è responsabile di El Centro. Trump gli ha inoltre inibito l’accesso ai social network. La decisione arriva dopo la morte del manifestante Alex Jeffrey Pretti, che segue quella dell’attivista Renee Good. Nelle strade di Minneapolis la tensione è pronta a esplodere. E cambia anche la guida del dipartimento per la Sicurezza interna: via Kristi Noem, in arrivo Tom Homan. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Greg Bovino via da Minneapolis, Trump lo silura e gli spegne i social: c'entra la lobby delle armi Approfondimenti su Greg Bovino Trump fa dietrofront, polizia di frontiera via da Minneapolis: Greg Bovino lascia la città al suo posto Tom Homan La decisione della Casa Bianca di ritirare Gregory Bovino da Minneapolis segna un cambiamento nelle politiche di sicurezza e immigrazione. Prima di Minneapolis, Greg Bovino ne aveva già viste tante Greg Bovino, comandante della Border Patrol, vanta un’esperienza pluriennale nelle operazioni di controllo delle frontiere, spesso caratterizzate da interventi complessi e controversi. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Greg Bovino Argomenti discussi: Greg Bovino, il regista della paura che guida la guerra dell’Ice agli immigrati; Greg Bovino, chi è l'agente dell'US Border Patrol simbolo della lotta agli immigrati; Prima di Minneapolis, Greg Bovino ne aveva già viste tante; Greg Bovino, chi è l'italo americano anti-immigrati. Trump fa dietrofront, polizia di frontiera via da Minneapolis: Greg Bovino lascia la città al suo posto Tom HomanLa Casa Bianca ha deciso di ritirare da Minneapolis il comandante della polizia di ... msn.com Greg Bovino, da figlio di migranti calabresi ad agente simbolo della lotta all’immigrazione negli UsaDa figlio di migranti calabresi a simbolo dell’America che respinge. Gregory 'Greg' Bovino è diventato un personaggio di rilevanza globale quasi per caso, o meglio per immagine. I video che lo ritragg ... lametino.it Greg Bovino e alcuni agenti federali lasceranno il Minnesota x.com Chi è Greg Bovino, il direttore dell’Ice: l’italo-americano che lotta contro l’immigrazione irregolare e che proviene dalla Calabria- - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.