In questa analisi si approfondiscono le recenti dimissioni di Greg Bovino e di alcuni agenti federali dal Minnesota, tra cui il capo della Border Patrol. La decisione segue le numerose critiche riguardanti l’omicidio di Alex Pretti, evidenziando le implicazioni di un evento che ha scosso l’ambiente istituzionale e pubblico. Un approfondimento sulle conseguenze di questa vicenda e sui cambiamenti in atto nel settore.

Secondo tutti i principali giornali statunitensi, che citano loro fonti anomime dentro il governo, Greg Bovino lascerà il Minnesota martedì, insieme ad alcuni agenti federali che hanno partecipato alle contestate operazioni anti-immigrazione delle ultime settimane. Bovino è il comandante della Border Patrol degli Stati Uniti, la forza di polizia federale che si occupa di immigrazione e controllo dei confini. Di recente era stato criticato intensamente per avere più volte difeso le violenze degli agenti federali, che a Minneapolis hanno ucciso prima Renee Good e lo scorso fine settimana Alex Pretti, sostenendo poi versioni dei fatti smentite dai video e dalle ricostruzioni successive. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Greg Bovino e alcuni agenti federali lasceranno il Minnesota

Greg Bovino, comandante della Border Patrol, vanta un’esperienza pluriennale nelle operazioni di controllo delle frontiere, spesso caratterizzate da interventi complessi e controversi.

Greg Bovino, conosciuto come Greg Bovino, è un funzionario federale statunitense di origini italo-americane, attualmente a capo della Border Patrol.

Greg Bovino, smentita la sua rimozione: Il comandante è ancora al suo postoLa precisazione arriva dopo l'articolo di The Atlantic in cui si riportava che Bovino era stato destituito dal suo ruolo di comandante della polizia di frontiera ... msn.com

Chi è Greg Bovino, l'agente italo-americano a capo delle operazioni anti-immigrazione negli Stati UnitiIl 55enne, nato in North Carolina ma con origini calabresi, è diventato il volto della lotta agli immigrati, guidando task force federali in assetto da combattimento a Chicago e Minneapolis ... today.it

Dalle valigie di cartone alle retate dell’ICE: quando un figlio di migranti diventa strumento di respingimento per altri disperati. Un uomo con un cognome nato dalla povertà diventa il volto operativo dell’ICE. La storia di Gregory Bovino, comandante della Polizia - facebook.com facebook

