Gravi lesioni al neonato durante parto prematuro | la clinica condannata a pagare 3,7 milioni di euro

La vicenda riguarda un neonato che ha subito gravi lesioni durante un parto prematuro. La famiglia, assistita dall’avvocato Vincenzo Liguori, ha ottenuto una condanna in secondo grado, con la Fondazione Evangelica Betania di Napoli ritenuta responsabile e condannata a risarcire con 3,7 milioni di euro. La sentenza sottolinea l’importanza della corretta assistenza medica in casi di parto prematuro e le responsabilità delle strutture sanitarie.

La famiglia, assistita dall'avvocato Vincenzo Liguori, ha vinto anche in Appello: la Fondazione Evangelica Betania di Napoli condannata al risarcimento.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Neonato Parto Gravi lesioni al neonato durante il parto, assolti cinque medici: "Fatto imprevedibile" Cinque medici coinvolti in un procedimento per le gravi lesioni riportate da un neonato durante il parto all’ospedale di Agrigento nel 2018 sono stati assolti. Meta condannata per concorrenza sleale: deve pagare 542 milioni di euro ai media spagnoli La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Neonato Parto Argomenti discussi: Neonato di 53 giorni morto dopo la caduta dal passeggino: la Procura chiede archiviazione del caso; Ustionato dall'acqua bollente. Muore neonato in rianimazione da novembre; Bari, bimbo di dieci mesi ustionato dopo un incidente in casa: muore dopo cinquanta giorni; Morto dopo 53 giorni di agonia il bimbo ustionato in casa col bollitore. Indagata la mamma. Gravi lesioni al neonato durante parto prematuro: la clinica condannata a pagare 3,7 milioni di euroLa famiglia, assistita dall'avvocato Vincenzo Liguori, ha vinto anche in Appello: la Fondazione Evangelica Betania di Napoli condannata al risarcimento ... fanpage.it Lesioni ad un neonato durante il parto, assolte ginecologhe ed ostetricheIl fatto non sussiste. Il giudice del tribunale di Agrigento, Michele Dubini, ha assolto quattro tra ginecologhe ed ostetriche – in servizio all’ospedale San Giovanni di Dio – dall’accusa di aver ... canicattiweb.com La 52enne è stata sbalzata sull'asfalto e nell'impatto avrebbe perso il casco. Un medico di passaggio avrebbe iniziato a praticarle il massaggio cardiaco, ma è deceduta poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate. - facebook.com facebook Bari, in coma dopo il parto: la Procura apre fascicolo per lesioni personali colpose gravi, 8 indagati x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.