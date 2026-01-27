Grattacielo la versione di Fabbri | Insicurezza nelle torri già nel ’93 Sgombero? Atto di responsabilità

In questo articolo si analizza la situazione di insicurezza nelle torri, evidenziata già nel 1993 da Fabbri. Si approfondiscono le responsabilità e le recenti decisioni di sgombero, in un contesto di analisi critica e senza drammatizzazioni. Un'attenzione sobria alle questioni di sicurezza e alle azioni concrete, con un focus sulla differenza tra parole e fatti.

"La differenza tra noi rimane quella: voi parlate, io faccio". Si siede, sorseggia l'acqua posata sui banchi del Consiglio. Il bicchiere era stato riempito poco prima dall'assessore Cristina Coletti che l'ha 'sorvegliato' durante tutto il suo intervento. Il sindaco Alan Fabbri si presenta così. Si fa su le maniche della camicia e inforca la strada che porta a Giorgio Bassani per parlare di problemi "dei quali l'opposizione mi incolpa, ma che esistono sin dal momento della costruzione dei grattacieli". Il tema scotta: il termometro è la platea gremita. C'è anche qualche residente delle torri. Il sindaco parla per un'ora e dieci minuti.

