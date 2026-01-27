Graduatorie GPS 2026 per primo inserimento bisogna registrarsi a Istanze online Serve anche SPID o carta identità CIE GUIDA

Le graduatorie GPS 2026 sono in fase di definizione e la presentazione delle domande richiede la registrazione a Istanze online, con l’uso di SPID o CIE. È importante seguire le comunicazioni ufficiali del Ministero dell’Istruzione e del Merito per conoscere le date precise e i dettagli del procedimento. Questa guida fornisce le informazioni essenziali per chi desidera partecipare al biennio 202628.

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202628: si è in attesa dell’Ordinanza e dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito con le date utili per la presentazione della domanda. Alcune indicazioni per chi accede per la prima volta al sistema utilizzato. Il passaggio fondamentale è la registrazione a Istanze online. Per tanti aspiranti un passaggio già effettuato o per i precedenti aggiornamenti delle graduatorie o in fase di iscrizione al concorso 2025, ma ci saranno i nuovi aspiranti che si avvicinano per la prima volta al mondo della scuola. La registrazione è possibile già adesso, non è necessario attendere l’ordinanza ministeriale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Graduatorie GPS

Se si cerca un'alternativa gratuita o alternativa allo Spid di Poste Italiane, esistono diverse opzioni come la Carta di Identità Elettronica (Cie), InfoCamere e Tim.

Ultime notizie su Graduatorie GPS

Argomenti discussi: Graduatorie GPS 2026: le novità della seconda fascia riguardano sostegno e motoria alla primaria. Titolo completo entro la scadenza, no riserva; GPS 2026: Come scegliere la provincia giusta (e non restare fermo due anni); Graduatorie GPS 2026/2028: Valutazione titoli; Graduatorie GPS 2026: riserva sì ma il percorso abilitante dovrà concludersi entro il 30 giugno. Pillole di Question Time.

GPS 2026-2028: Guida definitiva. Nuovi punteggi, riserve e la rivoluzione dell’algoritmoUna delle novità più impattanti del biennio 2026-2028 è l’estensione della riserva dei posti. Servizio Civile Universale: Confermata la riserva del 15% dei posti per chi ha concluso il servizio civile ... informazionescuola.it

