Graduatorie GPS 2026 28 | nessun vincolo al cambio provincia e all’inserimento in nuove classi di concorso

Gli insegnanti nelle graduatorie GPS 202426 possono chiedere aggiornamenti per il 202628 senza restrizioni. Possono scegliere di cambiare provincia o inserire nuove classi di concorso. Non ci sono limiti, quindi ognuno può decidere liberamente dove e come aggiornarsi. La possibilità di muoversi tra province e classi di concorso apre nuove opportunità per gli insegnanti che vogliono cambiare sede o ruolo.

Gli aspiranti inseriti nelle graduatorie GPS 202426 possono presentare domanda di aggiornamento per il 202628, inserendo la richiesta per la stessa o diversa provincia, senza alcun vincolo. Vorrei sapere se è possibile, contemporaneamente, cambiare provincia e aggiungere una nuova classe di concorso per l'apertura delle GPS, o, in alternativa occorre essere depennati e, successivamente, procedere a nuovo inserimento.Non trovo nessun riferimento a queste due casistiche in contemporanea. Grazie. Nel modulo domanda, dopo la scheda anagrafica (importante guardarla per capire se i dati sono corretti), si potrà inserire la provincia richiesta per il biennio 202627 e 202728.

Il CSPI propone una modifica nelle future graduatorie GPS 2026, introducendo il riconoscimento di doppio punteggio per le abilitazioni delle classi di concorso accorpate.

L'articolo analizza il punteggio assegnato nelle GPS 2026 per il concorso PNRR, evidenziando le differenze tra le varie classi di concorso accorpate.

